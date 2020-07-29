İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından başlatılan hilafet tartışmalarıyla ilgili konuştu. Altun, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılan tartışmaları hatırlattı ve "Bu oyunlara artık gelmeyiz" dedi.

"Milletimiz zaten bu yararsız tartışmalara prim vermedi, vermeyecektir" diyen Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzının radikalizmi dışladığını söyledi.

"İdeolojik saiklerle milli ve manevi değerlerimizi karşı karşıya getirme çabaları beyhudedir. Radikalizmin her türüne karşıyız. Ayasofya bağlamında ortaya atılan hilafet tartışmalarını da anlamsız ve beyhude buluyoruz. Bunun Türkiye siyasetinde bir karşılığı da yoktur."

"Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması, kararlılığımızın bir ifadesidir"

Tartışma yaratanların toplumsal alanı zehirlemeye çalıştıklarını söyleyen Altun, şöyle konuştu:

"Kaybettikleri imtiyazlarını 'Cumhuriyet' ya da 'Atatürk' kılıfı ile tekrar sağlamak hedefindeler. Yapay tartışmalarla toplumsal alanı zehirlemeye, siyaset alanını daraltmaya, iç ve dış vesayet odaklarını canlandırma hevesindeler. Atatürk’ün ismini istismar etmeyi politik araç haline getirmiş bir kesim bu. FETÖ de bunu yapmıyor mu? 15 Temmuz’daki sözde darbe bildirisinde bile Atatürk ismi istismar edilmedi mi?"

Fahrettin Altun, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının önemini anlattı.

Türkiye’nin her alanda egemenlik haklarını kullanmasından rahatsız olanların Ayasofya kararında da ortaya çıktığını söyleyerek, "Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması geçmişe değil, bugüne ve geleceğe sözümüzün, kararlılığımızın bir ifadesidir. Hep ifade etmeye çalışıyorum; Türkiye için kızıl elma, ülkemizin güven ve refah, bölgemizin istikrar, dünyanın sulh içinde olmasıdır" dedi.