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HDP'den Muş Milletvekili Işık'a uzaklaştırma cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
HDP, eşini darp ettiği iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkındaki kararını verdi. Işık, 2 yıl süreyle partiden uzaklaştırıldı.
HDP Merkez Disiplin Kurulu, Muş Milletvekili Mensur Işık'a 2 yıl süreyle uzaklaştırma cezası verdi.
Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darp ettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Mensur Işık hakkında parti içinde “eşe karşı kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Ebru Işık’a hastaneden verilen darp raporu da soruşturma dosyasına girmişti.
İlk ifadesinde eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Ebru Işık, daha sonra ifadesini değiştirmiş ve kafasını dolap kapağına çarptığını belirtmişti.
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