Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askeri uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Türk askerleri Nahçıvan'da

Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.

Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi, bayrak değişimi yapıldı. Törenin ardından askerler Nahçıvan'daki askeri birliklere yerleştirildi.

Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.