Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Demir, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ABD’li teknik heyetin yaklaşık değeri 3.5 milyar dolar olan hava savunma sistemi Patriot'larla ilgili teklif verdiğini ve bunun incelendiğini anlattı.

Rusya’dan alınacak S-400 füzelerine de değinen Demir, “Bizim S-400’ü tercih etmemiz, ihtiyaçlarımızın tamamen karşılandığı anlamına gelmiyor.” dedi.

Demir, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'li bir heyetin Türkiye'ye geleceğini söyledi.

“Önümüzde bir teklif var ve değerlendiriyoruz”

Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bütün ülkelerle işbirliği yapabileceğini hatırlatan Demir, “S-400 bu ihtiyacımızı tamamen karşılamadığı için de ilave sistem ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzde bir teklif var ve değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yerli dost-düşman tanıma yazılımı

Ruslardan alınacak S-400’lerle ilgili de Türkiye, dost-düşman tanıma yazılımının yerli olması şartını öne sürüyor. Yerli hava savunma sistemlerinin devreye gireceği zamana ilişkinde 2021 ve 2022 tarihleri öngörülüyor.

Milli Muharip uçağı ise 2023’te göklerde olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak F-35 savaş uçakları da Sonbahar'da Türkiye'de olacak.

Kaynak: TRT Haber