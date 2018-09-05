ABD Maslahatgüzarı Hovenier: İdlib konusunda Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz

Önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, ardından ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Görüşmelerde en önemli başlık İdlib'deki gelişmelerdi.

ABD Maslahatgüzarı, Türkiye ile Amerika'nın İdlib konusunda aynı endişeyi taşıdığını vurguladı.

Rus Büyükelçi Aleksey Erkhov da Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Erkhov, 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak zirveyi işaret ederek, "Zirve kapsamında çözümün üretilmesi için mükemmel bir fırsat doğacaktır." demişti.

Volkan Bozkır da, Türkiye'nin tek arzusunun, sivillerle militan grupların ayırt edilmesi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: TRT Haber