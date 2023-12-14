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Gündem
AA 14.12.2023 21:02

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi. Görüşme talebi Joe Biden tarafından geldi.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

"Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce 'dur' denilmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

"Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması en makul ve kalıcı çözüm"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.

Görüşme talebinin Joe Biden tarafından geldiği belirtildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, telefon görüşmesinin 1 saat sürdüğünü açıkladı. 

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