İyi Parti'de istifa, ihraç ve görevden alma haberleri ardı ardına geliyor

Genel seçimin ardından dağılan ittifak, parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrılıkları İyi Parti'de çalkantılı bir süreci beraberinde getirdi.

Son istifa kararı İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner'den geldi .

Bütün görevlerinden istifa eden Güner ittifaksız yerel seçim kararının doğru olmadığını savundu, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok ise görevinden alındı.

İyi Parti'de İBB Meclisi gerilimi

İyi Parti'de art arda gelen istifa ve görevden alma haberleriyle birlikte yönetme krizi de dikkat çekiyor. En iyi örnek ise, İBB İyi Parti grubunda yaşananlar.

Parti yönetiminin talebiyle İBB İyi Parti Grup Başkan vekilliğinden istifa eden İbrahim Özkan, bazı belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeniden aynı göreve seçildi.

Parti yönetiminin talebini boşa düşüren bu adım üzerine meclis üyeleri kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

İyi Parti'de istifa ve ihraçlar

Disipline sevk edilen bir diğer isim de İyi Parti İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu.

'Yaptığı bir paylaşımda İyi Parti'nin kuruluş değerlerini yok saydığı' gerekçesiyle Ensarioğlu için de disiplin süreci başlatıldı.

Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.

İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.

Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.

İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.

Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İyi Parti'den ihraç edildi.

6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.

Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı.

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.

İyi Parti'nin milletvekili sayısı 40'a düştü

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etti.

Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü.

İyi Parti'nin yerel yönetimlerinde de istifa ve görevden alınma haberlerinin ardı arkası kesilmedi.

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Faruk Köylüoğlu, partisinin Ankara'da seçime tek başına girme kararına itiraz ederek istifa etti. İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Bu süreçte, Trabzon, Nevşehir, Şanlıurfa, Tokat, Aksaray, Burdur ve daha birçok il başkanından istifa haberleri geldi.

Yüzlerce il ve ilçe teşkilatı üyesi görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.