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AA'dan seçim sonuçlarının aktarımıyla ilgili açıklama
01 Nisan 2019 Pazartesi 01:34 - Son Güncelleme 01 Nisan 2019 Pazartesi 01:49
Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmediği, sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımının süreceği belirtildi
Anadolu Ajansı yerel seçimler için kullandığı Seçim Yayın Sistemi'yle ilgili açıklama yaptı.
Bir süredir veri akışının gerçekleşmediği belirtilen açıklamada, "Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir." denildi.
Kaynak: TRT Haber
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