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Gündem
TRT Haber 29.10.2024 01:34

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra A Spor Muhabiri Emre Kaplan fiziki saldırıya uğradı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Tunç, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

Yılmaz Tunç, "Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

 

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Toplumsal Şiddet Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
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