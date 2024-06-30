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AA
HABER GİRİŞ
30.06.2024 17:26
, 30.06.2024 17:36
SON GÜNCELLEME
30.06.2024 17:36
98'nci Gazi Koşusu'nu Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
At yarışlarında 98. Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.
[Fotograf: TRT SPOR]
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