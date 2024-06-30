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Gündem
AA 30.06.2024 17:26

98'nci Gazi Koşusu'nu Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı

At yarışlarında 98. Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

98'nci Gazi Koşusu'nu Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
[Fotograf: TRT SPOR]

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