Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TMO tarafından satışa çıkarılan hububata ilişkin bilgi verdi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir. Hayırlı olsun."