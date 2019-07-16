Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.
15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.
Türkiye genelinde 90 bin camide sela okunuyor. #15TemmuzDestanı https://t.co/vI6E8Krsm3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2019
Kaynak: TRT Haber