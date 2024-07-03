Toz veya Kum Fırtınası 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.07.2024 15:43

9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. Yargı Paketi ile, yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler öngörüldü. Hukuk daireleri dosyanın kendisi ile ilgili olup olmadığına en fazla bir ay içinde karar verecek ve ilgili mahkemeye gönderecek.

Casusluk düzenlemesi

Teklifle, devletin güvenliği, siyasal yararları, aleyhine suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Türk Ceza Kanunu'nun "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" bölümünde yer alacak. Buna göre; devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fiilin, savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak durumda olması halinde ceza katlanacak, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenirse ceza bir kat daha artırılacak. Yani nitelikli hallerde suçlular 24 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

Hakaret suçu

Hakaret suçu uzlaştırma alanından çıkarılacak. Davalar arabulucuya gidecek, yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Hakaret suçu ön ödeme suçlarına dahil edilecek. Hakaretle etkin mücadele edilecek.

Yazılı bildirimlerde değişikliğe gidilecek. Artık sanığa ulaşılamaması durumunda avukatına yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek. Böylece yargılamanın devamı sağlanabilecek.

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ile açık öğretim kurumları sınavlarına sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak.

Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

ETİKETLER
Casusluk TBMM Yargı Reformu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:20
Çeyrek finale yükselen milliler ilklere imza attı
16:11
Balıkesir'de orman yangını
16:07
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
15:44
Portekiz açıklarında alabora olan balıkçı teknesinde 3 kişi öldü, kayıp 7 kişi aranıyor
15:41
Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
15:41
Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral'ın gol sevincine UEFA'dan yaptırım istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ