81 ile yeni konut projesi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programında yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konutu 23 yıllık süreçte ülkemize, milletimize kazandırdık. Bu projelerle birlikte, TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız inşa faaliyetleriyle birlikte 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda ülke geneline 280 bin sosyal konutun inşası devam etmektedir. Hep birlikte yürüyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni projelerle, yeni eserlerimizle Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı kapsamında Trabzon’da AK Parti İl Teşkilatı üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Bakan Kurum, konuşmasının başında İzmir Balçova’da Polis Merkezi’ne yapılan saldırıda şehit düşen polislere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Trabzon'a 11 bin yeni konut yapıldı

Bakan Kurum, Trabzon’da alt yapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sokak sağlamlaştırmasına kadar 57 milyar liralık yatırımı tamamladıklarını belirtti: Tarihin ve ecdadın emaneti olan Trabzon’a hizmet etmeyi hepimiz büyük bir şeref ve onur olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar şehrimizde ne yaptıysak hep bu anlayışla yaptık ve bu şehre her ilçemize de eser verme şerefine eriştik. Hayrat’tan Beşikdüzü’ne kadar Trabzon’umuzun dört bir yanını millet bahçeleriyle donattık. Durmadık, hemşerilerimize, dar gelirli vatandaşlarımıza 11 bin yeni yuva kazandırdık ve halen 2 bin 500 konutumuzun da inşası olanca hızıyla devam ediyor.

Çömlekçi kentsel dönüşüm projesi

Bakan Kurum, bir taraftan sosyal konut projeleri yaparken, diğer taraftan da Trabzon’un çehresini değiştirmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerinin yürütüldüğüne dikkat çekti: Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizin, ilk etabını Trabzon’umuza, Türkiye’ye örnek olacak bir bakış açısıyla tamamladık. Hemşerilerimiz için de o bölgede yeni konutlar, yeni iş yerleri ve kapalı otoparklar inşa ettik. İnşallah 2. etabını da hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Trabzon’un sahilinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenle gezeceği, Trabzon’un merkezinin uzun sokakları ve o Kahramanmaraş Caddesi dışında daha da genişletildiği ve vatandaşımızın sahille buluştuğu bir yer olacak. İnşallah bu eserlerimizin yanında Trabzon'umuza daha nice büyük eserlerimizi ekip olarak hep birlikte kazandıracağız. Pazarkapı kentsel dönüşümün 1. etabına da hızlı bir şekilde başlıyoruz.

"Uzunkum yaşam alanı projesine ilişkin müjdelerimiz olacak"

Trabzon programı kapsamında Uzunkum Yaşam Alanı’nı inceleyeceklerini ve ardından Çarşıbaşı Millet Bahçesi’nin açılışını yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Uzunkum Yaşam Alanı 734 bin metrekare alana sahip bu muhteşem projeye ilişkin de müjdelerimiz olacak. Trabzon’un ve Karadeniz’imizin en güzel bölgelerinden biri olacak bu projeyle ilgili de yeşille sahili birleştirdiğimiz Çarşıbaşı Millet Bahçesi Programı’nda millet bahçemizi açacağız. 6. millet bahçemizi Trabzonlu kardeşlerimize kazandırmış olacağız” dedi.

"Anahtarını almamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız"

Bakan Kurum, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da 300 bininci yuvanın anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: Geçen hafta itibarıyla afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70’i tamamlandı ve anahtarları teslim edildi. Yani şu ana kadar afette evi zarar gören, evi yıkılan, hak sahibi olan her 3 depremzede kardeşimizden 2’sinin evini, anahtarlarını teslim etmiş durumdayız. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Şu an dünyada 2 yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, 3 bin 481 şantiyeyi eş zamanla yönetecek, bu şantiyede 200 bin mimarla, mühendisle, işçi kardeşimizle birlikte 300 bin konutu teslim edecek başka bir ülke yoktur. Saatte 23, günde 550 konut üreten ve bu tecrübeye birikime sahip Türkiye'den başka dünyada herhangi bir ülkeden de söz edilemez. Bu gayret bu başarı her babayiğidin harcı değil. Bu başarı ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Bu başarı gece gündüz depremzedeyi düşünen, depremzede kardeşimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasındaki projeleri yapan devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Afetzede kardeşlerimize olan sözümü yenilemek istiyorum. Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar evine girmeyen, anahtarını almamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

"Kira fiyatlarının düşmesi için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz"

Bir yandan depremden etkilenen 11 ili tekrar ayağa kaldırırken; bir yanda da tüm illerde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Özellikle konut arzının çözülmesi, kira fiyatlarının düşmesi ve dar gelirli vatandaşımızın ev sahibi olması noktasında da adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konutu 23 yıllık süreçte ülkemize, milletimize kazandırdık. Bu projelerle birlikte, TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız inşa faaliyetleriyle birlikte 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda ülke geneline 280 bin sosyal konutun inşası devam etmektedir” diye konuştu.

"En az 3 çocuğu olan ailelere avantajlar sağlayacağız"

Bakan Kurum, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 81 ilde hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını hatırlatarak, “Bu kampanyada gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız. Tabii Trabzon'umuzda da kira fiyatlarının düşmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla da kampanya kapsamında yeni sosyal konutları hem merkezde hem de ihtiyaç duyulan ilçelerde yapıyor olacağız” dedi.

Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Biz bu millete sevdalıyız. Biz bu topraklara aşığız. Bu nedenle yaptığımız tüm projeleri de aziz milletimizin hayır duasını almak için yapıyoruz. Yaptığımız tüm bu eserleri bu milletin devletine olan güveninin simgeleri olarak görüyoruz. Bir taraftan da birlik ve beraberliğimizin teminatı görüyoruz. İşte bu şuurla 25 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da milletimizle omuz omuza vereceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni projelerle, yeni yatırımlarımızla, yeni eserlerimizle Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Trabzon'umuzu güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.

