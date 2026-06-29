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TRT Haber 29.06.2026 10:08

81 ilde kreş ve gündüz bakımevleri için yeni standartlar yürürlüğe girdi

0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerini kapsayan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kreş ve gündüz bakımevlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi ve eksikliklerin en fazla bir ay içinde giderilmesi zorunlu hale getirildi.

81 ilde kreş ve gündüz bakımevleri için yeni standartlar yürürlüğe girdi

0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren ve verecek olan kreş ve gündüz bakımevlerini kapsayan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan kreş ve gündüz bakımevleri orta standartlara, güçlü bir hukuki zemine, etkin bir izleme ve denetim mekanizmasına kavuşturulacak. Uygulamada karşılaşılan yetki, standart ve süreç farklılıkları ortadan kalkıyor, tüm kurumlar için ortak kurallar oluşturuluyor. 

Düzenlemeyle neler değişecek?

Kreş ve gündüz bakımevlerinde fiziki ortam, metrekare, oda büyüklükleri, kapasite tespiti ve yaş grupları konuları standartlaşıyor.

Görevli müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri netleşiyor, tüm personel kamu mevzuatına uygun şekilde istihdam ediliyor.

Denetim mekanizmaları nasıl işliyor?

Kreş ve gündüz bakımevleri yılda en az 1 kez İl Müdürlükleri tarafından idari, fiziki ve işleyiş yönünden denetleniyor.

Uygulanan eğitim programlarının dentimi, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülüyor.

Denetimlerde tespit edilen eksiklerin giderilmesi için kurumlara en fazla 1 ay süre tanınıyor.

Çocukların güvenliğini, sağlığını ve gelişimini riske atan durumlar için kademeli yaptırımlar ve kapatma hükümleri devreye alınıyor.

Hangi kurumları kapsıyor?

Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin halka açık olarak kurduğu tüm 0-6 yaş arası kreş ve gündüz bakımevleri artık bu yönetmeliğe tabi olacak. 

Düzenleme kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde, kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz. Biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun."

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Kreş Mahinur Özdemir Göktaş
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