Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da yapılıyor.

Kampanyanın Ankara'daki programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Çubuk yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir seferberlik başlattıklarını söyleyerek, "Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer aldığını belirten Erdoğan, “Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından fidan dikimi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fidan dikerek diktiği fidana can suyu verdi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturuluyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında birçok ilde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İstanbul'da 160 bin 771 fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma günü nedeniyle İstanbul'un 9 noktasında 160 bin 771 fidan dikildi.

İstanbul 'un 9 farklı noktasında gerçekleşen fidan dikimlerinden biri de Arnavutköy'de yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da buradaki törene katılarak ladin ağacı fidanı dikti.

[Fotoğraf: DHA]

Karaman'da 5 bin fidan dikildi

Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 5 bin kara çamdan oluşan fidan dikimi gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Siyahser mevkiinde gerçekleşen programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak’ta ‘Geleceğe Nefes’ için 68 bin fidan dikildi

'Geleceğe Nefes' kampanyasında Şırnak'ta 68 bin fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Hatay'da yanan ormanlık alanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluştu

Hatay'ın İskenderun, Arsuz, Belen ve Samandağ ilçelerindeki orman yangınlarında zarar gören alanlara, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi.

[Fotoğraf: AA]

Trakya'da binlerce fidan fidan dikildi

Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

Kırklareli'nde farklı noktalarda 238 bin fidan dikildi. Vali Osman Bilgin, Kadıköy köyünde düzenlenen programda, 6 noktada 126 hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi.

Şimdiye kadar, doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluştu bile.