Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakan Akar'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiği duyuruldu.



Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar ve Şoygu dün de telefonda görüşmüş, Karabağ’da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye’deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.