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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile bir kez daha Karabağ'ı görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir kez daha telefonda Karabağ’ı görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakan Akar'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiği duyuruldu.
Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Akar ve Şoygu dün de telefonda görüşmüş, Karabağ’da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye’deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.
Etiketler: Hulusi Akar Son DakikaSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:38
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