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TRT Haber 01.03.2024 04:56

8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

Meclis Genel Kurulu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi.

8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek.

Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.

Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak.

Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor.
İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor.

Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek. 

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