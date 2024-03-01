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Gündem
AA 01.03.2024 02:52

ABD Senatosu, "Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini" öngören tasarıyı reddetti

ABD'li Senatör Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi.

ABD Senatosu, "Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini" öngören tasarıyı reddetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

ABD'nin Kentucky eyaletinin Senatörü Paul'un 5 Şubat'ta sunduğu tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı.

Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyu ile reddedildi.

Böylece Paul'ün tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim, büyük bir oy farklıyla Senato'da reddedildi.

Türkiye'ye F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.

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