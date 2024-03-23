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TRT Haber 23.03.2024 07:57

8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-15" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.


Örgüt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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