8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-15" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.

8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024

Örgüt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.