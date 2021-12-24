Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 00:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
770 teröristin mal varlığı donduruldu: Aralarında Zekeriya Öz de var
[Fotoğraf: Depophotos]
Aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ üyesi 454, PKK/KCK üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
FETÖ firarisi Zekeriya Öz, Adil Öksüz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da aralarında yer aldığı FETÖ üyesi 454 kişinin mal varlıkları donduruldu.
Aynı kararla mal varlıkları dondurulanlar arasında terör örgütü PKK/KCK üyesi 108 kişi de var.
DEAŞ, Hizbullah, El Kaide gibi dini istismar eden terör örgütlerine üye 119 kişi ile sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları da donduruldu.
Etiketler: FETÖ PKK/YPG Resmi Gazete Terörle Mücadele
Son Haberler
- 01:33
- 00:55
- 00:35
- 00:26
- 00:18
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop yurda dönmek üzere Karadağ’dan ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz