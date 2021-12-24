Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

FETÖ firarisi Zekeriya Öz, Adil Öksüz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da aralarında yer aldığı FETÖ üyesi 454 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Aynı kararla mal varlıkları dondurulanlar arasında terör örgütü PKK/KCK üyesi 108 kişi de var.

DEAŞ, Hizbullah, El Kaide gibi dini istismar eden terör örgütlerine üye 119 kişi ile sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları da donduruldu.