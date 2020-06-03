Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlardaki karantina süreciyle ilgili açıklama yaptı.

"Bugüne kadar 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık"

Kasapoğlu, "Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık" dedi.

Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti:

"Bu rakamın içerisinde 1183 askerimiz de bulunuyor. 56 ilimizde bulunan 113 öğrenci yurdumuzda 10 binden fazla sağlık çalışanımızı misafir ettik. Yine 3 bin Adalet Bakanlığı personelimizi de yurtlarımızda ağırladık. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettik."

"Yüzde 85,94’lük bir memnuniyet oranı yakaladık"

Kasapoğlu, yurtlarda sağlanan hizmetlerle ilgili memnuniyet oranını paylaşarak şunları söyledi:

"Bugüne kadar yurtlarda kalan misafirlerimize 57 bin 452 adet kitap gönderilmiştir. Yurtlarımızda sağlanan destek hizmetlerini, faaliyetlerimizi, uygularımızı kapsayan memnuniyet araştırmasında yüzde 85,94’lük bir memnuniyet oranı yakaladık. Karantina süreci için, Türkiye genelinde sahip olduğumuz kapasitenin yalnızca yüzde 13’ünü kullandık."

42 bin 444 fidan toprakla buluştu

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantinada kalanlar adına başlatılan fidan dikiminin devam ettiğini belirterek, 42 bin 444 fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.