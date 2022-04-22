Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/EK5xjAn4Pa
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