Birden fazla mühimmat atabiliyor, hedefleri başarıyla vuruyor.

Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için hazır.

İlk teslimatlar gerçekleştirildi

Türk savunma sanayii güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçti.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla 40 milimetre tamburalı çoklu bombaatar üretildi.

Dışa bağımlılığı sona erdirecek o silah sisteminin ilk teslimatları da gerçekleştirildi.

İsmail Demir müjdeyi sosyal medyadan verdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1517434691812569089?s=20&t=DxFfmuUCVV58dZrdXzZQEA

800 metreye kadar etkili atışlar yapılabiliyor

Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı taktik sahada tüm harekat konseptlerine uyumlu.

Ayarlanabilir kızaklı optik nişangahına sahip. Tahrip, sis, göz yaşartıcı ve aydınlatma gibi mühimmatlar ile her türlü hava ve arazi şartında kullanılabiliyor. 800 metreye kadar etkili atışlar yapılabiliyor.

