Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı, Türkiye'nin Kafkasya ve Asya'ya açılan kapılarından biri...

Ardahan'daki kapı 2015 yılında hizmete girdi. Sınır kapısı, o günden bu yana en yoğun günlerini yaşıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle güzergahı değişen tır sürücüleri doğudaki gümrük kapılarında yoğunluğa neden oldu. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki kuyruk 7 kilometreyi buldu.

Tır sürücüleri bekleyişlerinin biteceği günü iple çekiyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ettiği sürece kapıda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.