Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda 7 kilometrelik tır kuyruğu
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla güzergah değiştiren tırlar Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na yöneldi. Sınır kapısındaki tır kuyruğu 7 kilometreyi buldu.
Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı, Türkiye'nin Kafkasya ve Asya'ya açılan kapılarından biri...
Ardahan'daki kapı 2015 yılında hizmete girdi. Sınır kapısı, o günden bu yana en yoğun günlerini yaşıyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle güzergahı değişen tır sürücüleri doğudaki gümrük kapılarında yoğunluğa neden oldu. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki kuyruk 7 kilometreyi buldu.
Tır sürücüleri bekleyişlerinin biteceği günü iple çekiyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ettiği sürece kapıda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
Son Haberler
- 17:04
- 16:54
- 16:40
- 16:39
- 16:33
Sıradaki Haber
Hastaya yanlış kan verip ölümüne neden olan hemşireye 3 yıl 4 ay hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz