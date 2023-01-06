6'lı masa 10'uncu buluşmasını Gelecek Partisi ev sahipliğinde yaptı. 9 saati aşan toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı için istişarelere başlanılacağı duyuruldu.

"Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelere başlıyoruz"

Bu ifadeler, 6'lı masanın 9 saati aşan 10'uncu toplantısının ardından yaptığı ortak açıklamada yer aldı.

"Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için daha sık bir araya gelinmesine karar verdik" denildi.

Faaliyet takvimi 30 Ocak'ta paylaşılacak

Gelecek Partisi'ndeki toplantıda, 6 partinin bundan sonraki faaliyetlerine ilişkin takvimin oluşturulduğu, 'Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metninin' bitirilme aşamasında olduğu kaydedildi. Hazırlanan metnin 30 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Başörtüsü de masanın gündemindeydi

Açıklamada, başörtüsüne yönelik hukuki düzenlemenin de konuşulduğu bildirildi.

"Bu çağ dışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek teminatın sağlanması konusunda mutabakata sahibiz" ifadesine yer verildi.

Muhalefetten gelecek önerilere ön yargısız yaklaşılarak desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bir sonraki toplantı 26 Ocak'ta

Muhalefet liderlerinin 11'inci toplantısının adresi ve zamanı da belli oldu. 6'lı masa 26 Ocak'ta İyi Parti ev sahipliğinde bir araya gelecek.