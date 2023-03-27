Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da partisinin Genişletilmiş İl Divanı toplantısına katıldı.

Ailenin dejenere edilmesine karşı olduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, sözü LGBT'ye getirdi ve şunları söyledi:

"Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. Biz de bir aileyiz. Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile mefhumunu toplumun geri kalması, canlı tutulması için elzem görürüz."

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT tartışmasında Temel Karamollaoğlu'dan farklı düşünüyor.

"LGBT Türk aile yapısını bozmaz"

Kılıçdaroğlu, 2021’de katıldığı bir televizyon programında LGBT'nin aile yapısını

bozmayacağını savunmuştu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da LGBT konusundaki düşüncelerini şu şekilde açıklamıştı:

"Bizim bu konudaki tutumumuzda çok çok açık biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz ve devletin hayat tarzları üzerindeki müdahalelerine kesinlikle karşıyız."

