THY'nin TC-JHN kuyruk tescilli Boeing 737-8F2 tipi uçağı yerel saatle saat 11.40'da planlanan İstanbul seferi öncesi Viyana Havalimanı'nda son hazırlıklarını tamamladı.

Bu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle apronda bulunan bir araç, savrularak THY uçağına çarptı.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde uçakta küçük çaplı hasar meydana geldi. THY uçağı seferden çekilirken, yolcuların THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.