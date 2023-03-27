Vali Vekili Şenol Esmer, İl Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları otomobili inceledi.

Düşüncesi ve dizaynıyla tamamen yerli

Burada konuşan Vali Vekili Esmer, düşüncesi ve dizaynıyla tamamen yerli bir ürün olan Togg ile gurur duyduklarını söyledi.

Büyükkılıç ise yerli otomobilin ortaya çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da Togg'un, bir hayalin nasıl gerçekleştiğine en güzel örnek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar yerli otomobili inceledi.

T10X, bir ay boyunca Kayseri'de sergilenecek.