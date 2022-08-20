Altı muhalefet partisi genel başkanı, altıncı kez bir araya gelecek. Liderler bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde buluşacak. Toplantının ardından ilk tur görüşmeleri tamamlanacak.

Edinilen bilgiye göre; toplantının en önemli gündem maddesi, daha önce kurulan komisyonların çalışmaları olacak. Muhalefet partilerinin liderleri, çalışmaları değerlendirecek. Bundan sonrasına ilişkin yol haritasını belirleyecek.

Altılı masa bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonu'nun "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması da gündemde. Toplantıda seçim güvenliği de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı adayı konusu gündem maddelerinde yok

Henüz üzerinde uzlaşı sağlanamayan Cumhurbaşkanı adayı konusu, toplantının duyurulan gündem maddelerinden biri değil. Liderlerden birinin konuyu masaya taşıması halinde aday ismi üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor.

6'ncı buluşmanın ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin zamanını ve içeriğini ise daha sonra liderler belirleyecek.