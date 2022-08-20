Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vQO8Agz9Gm
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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