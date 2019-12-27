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60 yıllık hayal gerçek oluyor: Yerli otomobil sahnede27 Aralık 2019 Cuma 14:29 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 16:58
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobil, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda tanıtıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yerli otomobil tanıtıldı.
İşte Türkiye'nin Otomobili:
Kaynak: TRT Haber, AA