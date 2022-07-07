Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.