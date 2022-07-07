Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. #MSB pic.twitter.com/PFtANXqXU7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2022
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