CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme ziyaretleri" kapsamında 28 Şubat mağdurlarından Sultan Kara ve ailesini eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, toplumun ayrışmaya değil, birliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak” dedi.

Kılıçdaroğlu, ''7 Müfettişin kendisini nasıl sorguladığını ve sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanları hissettirmemek için özel çaba harcadığını bir şekliyle ifade etti'' dedi.

Kılıçdaroğlu insanların uğradığı zararın telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım.''