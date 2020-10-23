Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapılanan "Barutlar" çetesi çökertildi. Çete, bir süredir Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibindeydi. 6 ay hazırlık yapıldı ve suç örgütünün şeması deşifre edildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonun yapılacağı alan giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kontrol noktaları oluşturuldu. Yapılan takip çalışmalarında çetenin yuvalandığı 22 ev ve 4 iş yeri tespit edildi. Adreslere tek tek girildi.

Aralarında örgüt liderleri H.B. ile S.B.'nin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan çete üyelerinden M.Ç. isimli şüphelinin internetteki suça özendiren bir dizide yine bir suçluyu canlandırdığı belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Fatih Karadavut

Kurgu: Hacer Türk