Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar Endonezya'lı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Subianto'yu Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
[Fotoğraf: AA]
Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Subianto, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi AkarSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:41
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