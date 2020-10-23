Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Subianto'yu Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

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Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Subianto, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.