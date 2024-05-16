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TRT Haber 16.05.2024 15:30

6-8 Ekim olayları davasında karar açıklandı

6-8 Ekim olayları davasında 130 sayfalık hüküm açıklandı. Selahattin Demirtaş'a 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6-8 Ekim olayları davasında karar açıklandı

22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada hüküm açıkladı.

Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.

Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezası verildi.

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.

Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

Duruşmada diğer sanıklara ilişkin hükmün açıklanmasına devam ediliyor.

Ne olmuştu?

6-8 Ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirmişti.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

Devam eden davada bugün karar açıklandı.

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