Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hudut bölgelerinde teröristlere ve kaçakçılara göz açtırmayan Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA’larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.https://t.co/nYCE4nTu9U#MSB #TSK pic.twitter.com/lkF9cyNTzq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2020

İran hudut hattında 24 saat esasına göre görev yapan hudut birlikleri keşif ve devriye faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edildi.

Eylem arayışında oldukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için komando birlikleri hemen bölgeye sevk edildi.

Kahraman komandolar, hudut birlikleriyle koordineli olarak teröristleri yakın takibe aldı. SİHA’ların da havadan desteği ile temas sağlandı.

Teröristlerin İran istikametinde hududu geçerek kaçmaya çalışabileceği değerlendirilerek, bölgeye ilave komando kolları sevk edildi ve kaçış istikametleri kapatıldı.

Mehmetçiğin teslim ol çağrılarına silahla karşılık veren teröristlere karşı başlatılan harekatına SİHA’lar da havadan görüntü ve ateş desteği sağladı.

İcra edilen başarılı operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte aşağıdaki silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi:

- 2 adet M-16 P.Tf.,

- 2 adet Kaleşnikof P.Tf.,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

- 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- 2 adet el bombası,

- 43 adet 7,62 Kaleşnikof mermisi,

- 5 adet 9mm tabanca mermisi,

- 2 adet Yeasu telsiz,

- 1 adet cep bilgisayarı,

- 1 adet tablet bilgisayar,

- 1 adet şemsiye,

- 1 adet yağmurluk,

- 1 adet el dürbünü,

- 1 adet termal kıyafet,

- 1 adet termal dürbün,

- 1 adet aksiyon kamera.