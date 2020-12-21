4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır ötesinde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2020
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j5vBM8e81L
- 11:49
- 11:46
- 11:39
- 11:36
- 11:42