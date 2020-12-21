Helikopter pilotları, yılın her günü, farklı arazilerde, zorlu hava koşullarında en önde görev yapıyor.

Şartların zorluğu nedeniyle pilotların eğitimleri de çok önemli.

Jandarma Havacılık Başkanlığı, her yıl ortalama 250 helikopter pilotu yetiştiriyor. Terörle mücadelede en önde yer alan pilotların eğitimi gerçeğini aratmıyor.

Gerçekçi simülatör uçuşları ise eğitimin en önemli parçasını oluşturuyor.

Pilotlar gerçek şartlarda pratik yapıyor

Uçuş esnasında bir çok arızayı ya da sistemlerin gerekliliklerini gösteremediklerini anlatan Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan, "Lakin bunu simülatörde bire bir yapabilme imkanına sahipsiniz. Bu da pilot ve teknisyenlerin hem reaksiyon süresini kısaltıyor hem de pratik yapmasını sağlıyor." dedi.

Bire bir boyutta tasarlandı

Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde 2 simülatör bulunuyor. Bunlardan biri Mİ-17 tipi, diğeri ise Skorsky tipi taarruz helikopteri simülatörleri. Simülatörler, envanterde bulunan ama kullanılmayan helikopter parçalarından bire bir boyutta tasarlandı. Bu da pilotlara gerçeğe çok yakın bir deneyim sunuyor.

Simülatörlerin en büyük özelliği ise Başkanlık bünyesindeki personel tarafından üretilmiş olması.

"Skorsky için istenilen rakam 20 milyon doların üzerindeydi"

Mİ-17 simülatörü için bugün en iyi şartlarda 11 milyon dolar gibi bir para harcanması gerektiğini söyleyen Doğan, "Skorsky için 2017 yılında ilgili firmaların bizden istediği rakam 20 milyon doların üzerindeydi. 2017 yılında bu ihtiyacı karşılamak için neden kendi simülatörümüzü yapmayalım diye yola çıktık." dedi.

2 tam görev simülatörü 500 bin liraya mal edildi

Jandarma, kendi bünyesinde yaptığı çalışmayla 2 tam görev simülatörünü yaklaşık 500 bin liraya mal etti. Simülatörlerin güncellemeleri de yine Jandarma personeli tarafından yapılıyor.

Yerli simülatörde pilot adayları hava koşulları fark etmeksizin istediği bölge ve zorlukta, hayati risk yaşamadan eğitim alabiliyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Seyit Taşdelen - Ender Bediz