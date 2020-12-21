Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mostar'da, 12 yıllık aradan sonra düzenlenen yerel seçimlerin barış ve huzur ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin düzenlenmesi Bosna Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliğinin pekiştirilmesi yönünde olumlu bir adım olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Seçim sonuçlarının, Bosna Hersek'in ve Balkanların barış ve istikrarının güçlenmesine hizmet etmesine yönelik temenninin dile getirildiği açıklamada, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in birlik ve beraberlik içinde kalkınması için desteğini sürdüreceği belirtildi.