Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 08:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Mostar'daki seçimin huzur içinde geçmesinden memnun
Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıldır yapılamayan yerel seçimin dün barış ve huzur ortamında yapılmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mostar'da, 12 yıllık aradan sonra düzenlenen yerel seçimlerin barış ve huzur ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin düzenlenmesi Bosna Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliğinin pekiştirilmesi yönünde olumlu bir adım olmuştur." ifadeleri yer aldı.
Seçim sonuçlarının, Bosna Hersek'in ve Balkanların barış ve istikrarının güçlenmesine hizmet etmesine yönelik temenninin dile getirildiği açıklamada, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in birlik ve beraberlik içinde kalkınması için desteğini sürdüreceği belirtildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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