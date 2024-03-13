4. Medya ve İslamofobi Forumu yarın düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) geleneksel hale getirerek dördüncüsünü düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ile Türk Telekom ve Halkbank'ın da paydaşı olduğu Medya ve İslamofobi Forumu yarın ATO Congresium'da düzenlenecek.

Ana gündem Gazze olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıl önce bizzat katılarak destek verdiği Medya ve İslamofobi Forumu, her yıl akademisyen, uzman ve fikir insanlarının katılımlarıyla İslam düşmanlığı sorununun giderilmesi için çözüm arıyor. Özellikle medya konusunda önemli bilinçlenme sağlayan toplantı zincirinin bu yılki ana konularından birisi Gazze olacak.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi de katılıyor

İsrail zulmü altındaki Filistin topraklarında Gazze’de yaşanan insanlık dramı, İslamofobi’nin en son örneği olarak Forum’da masaya yatırılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un açış konuşmalarıyla başlayacak Forum’da daha sonra iki ayrı oturumda İslam karşıtlığı konusu ele alınacak.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler’in moderatör olduğu “Küresel Boyutlarıyla İslamofobi” başlıklı birinci oturumun ilk konuşmacısı Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid Abd Mustafa olacak.

Aylardır devam eden İsrail katliamını ilk ağızdan anlatacak Filistin Büyükelçisinden sonra Tulane Üniversitesi’nden Prof. Dr. Raymond Taras ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu İslamofobi hakkındaki fikirlerini paylaşacak.

İkinci oturum: Yerel Boyutlarıyla İslamofobi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’ın moderatörlüğünü yapacağı ikinci oturumda başlık “Yerel Boyutlarıyla İslamofobi” olacak.

İkinci oturumda dikkat çeken konuşmacı ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan. “Tarihten Günümüze Bir Hukuk Sorunsalı Olarak İslamofobi” konusunu anlatacak Hasan Doğan’dan sonra, SETA’dan Prof. Dr. Muhittin Ataman ve International Balkan Ünivesitesi’nden Prof. Dr. Shener Bilalli İslam düşmanlığıyla mücadele stratejilerini ortaya koyacak.