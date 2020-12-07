Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 902 koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 420 oldu.

Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 17 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı. Hasta sayısı 545 bin 711, vefat sayısı 15 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

"Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." dedi.