İçişleri Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için şehir giriş çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

12 Nisan 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak

Genelgede, bu illerde İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca valiler tarafından ek tedbirler alınması gerektiği belirtildi. Genelgeye göre, 30 büyükşehirle Zonguldak'ta bu geceden 12 Nisan 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Hangi işyerleri, işletmeler ve kurumlar açık olacak?

Genelgede, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak, işyeri, işletme, kurumlar ve kişiler hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı işyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.), her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), PTT, Kargolar vb. dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri açık olacak.

Kimler sokağa çıkma yasağı dışında tutulacak?

Açık olması kararlaştırılan işletmelerde, kurumlarda çalışanların yanı sıra TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar da sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı dışında tutulanlar arasında ürün veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demir çelik ve cam sektörü gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar da yer aldı.

Vatandaşlar market ve fırınlara akın etti

Bu kararın ardından vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla market ve fırınlara akın etti.

Çok sayıda kişi kuyruklara girerek ekmek, su ve gıda ürünlerini almak için evlerinden çıktı.

Polis ekipleri maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Bugün fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında gelinen noktada, tüm verileri göz önüne alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

İlgili genelgeyi valiliklere gönderdiklerini belirten Soylu, şunları söyledi:

"İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreçte dört temel meseleyi gözümüzün önünden kaçırmadık. Birincisi kamu düzeninin sağlanması, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi, üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyon."

Soylu, "Vatandaşlarımızdan talebimiz şudur: Bir telaşa gerek yok" dedi.

Bakkalların önündeki kuyruklara dikkat çekilmesi üzerine Soylu, şöyle konuştu:

"Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için çok doğal olarak milletimizin telaşı var. Ben bunu normal karşılıyorum ama bu telaşa da gerek yok. Çünkü bugün fırınlar açık. Kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler, genelgemizde bu açık. Su açık. Sadece marketler açık değil. Türkiye, çok uzun zamandan beri bizim 'evde kal' çağrılarımıza uymaktadır. Zaten evde gerekli tedarikler söz konusudur."

"Herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum"

Sokağa çıkma yasağının pazar gecesi sona ereceğini bildiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 00.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine, bir bulaşa kapılmak için marketlerde, fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yoğunluklar da açık olan çok az iş yerleri önündeki yoğunluklardır. Zannediyorum yarım saat içinde ortadan kalkar."

Bakan Soylu, hastanelere, eczanelere ilişkin bir kısıtlamanın söz konusu olmadığına dikkati çekerek, çok detaylı çalışmalar sonucunda mümkün olduğunca bulaş riskini azaltmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir çerçeve oluşturulduğunu dile getirdi.

Soylu, lojistik firmalarında, ürün ve gıda taşıma alanlarında, tarım alanında günlük bozulmayla karşı karşıya kalabilecek ürünlerin toplanmasında, besi çiftliklerinde, büyük stratejik kuruluşlarda, basında çalışanların, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı randevusu olanların, PTT, kargo ve su dağıtım şirketlerinde çalışanların, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde evlere maske ve kolonya taşıyanların sokağa çıkma yasağından istisna tutulduklarını, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) de açık olduğunu ifade etti.

"Basın mensupları sokağa çıkabilecekler"

"Sokağa çıkma yasağı duyurusu birkaç gün önce yapılsaydı vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat giderebileceklerine" ilişkin soruya Soylu, "Sanki daha büyük bir telaş olurdu" karşılığını verdi.

Yasağın pazar akşamı sona ereceğini yineleyen Soylu, "Onun için vatandaşımızın telaş etmemesi önemlidir ama çok doğaldır ki bu yarım saat içinde belki acil ihtiyaçlarını almak isteyenler olabilir. Alırlar. Gece yarısından sonra sokakta kimsenin olacağını düşünmüyoruz" dedi.

Bakan Soylu, kontrolün söz konusu olacağını belirterek, yasağın içeriğinin genelgede açık şekilde belirtildiğini dile getirdi. Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir pandemi dönemindeyiz. Çok doğaldır ki eczanelerin ve tüm sağlık kuruluşlarının açık olması gereklidir. Eczanelere gitmek isteyen gidecek. Sağlık raporu olanlar gidebilecekler. Aynı zamanda basın mensupları sokağa çıkabilecekler, fırın araçları gezebilecekler. Çünkü üzerinde fırın aracı yazıyor. Bizim onun kontrolünü yapabilmemiz çok kolaydır."

Emniyet müdürleri ve valilerle toplantı yaptıklarını ve dikkat edilmesi gereken hususları ifade ettiklerini aktaran Soylu, bu konuda herhangi bir kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmediğini söyledi.