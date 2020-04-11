Haber Giriş: Kaynak: AA
Aile Bakanlığı kadınlara yapılan sosyal yardımları artırdı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 10:47
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