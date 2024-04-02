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Gündem
AA 02.04.2024 18:58

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, ülke genelinde etkinliklerle kutlanmasına karar verildi.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile ilgili Resmi Gazete'de yeni bir genelge yayımlandı.

Genelgeye göre bina, yerleşke ve mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sistemi, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulacak.

Ayrıca sıfır atık yönetim sistemini kurmayan, kursa bile sıfır atık belgesi almayan veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin şekilde uygulamayan bina ve yerleşkelerle mahalli idarelerde sistemle ilgili eksikliklerin giderilmesi için gerekli denetim ve takip yapılacak.

Bu kapsamda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Öte yandan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde, Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

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