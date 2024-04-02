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TRT Haber 02.04.2024 16:53

Altun: Cumhurbaşkanımız elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor

İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" dedi.

Altun: Cumhurbaşkanımız elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" dedi.

İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü
İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü

Gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini söyleyen Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmî kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır"

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