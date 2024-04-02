Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz

Bakanlıktan, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Saldırının kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini ekledi. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.

İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz."

İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması

İran’ın Şam’daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.