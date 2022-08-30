Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, pek çok askeri personel ve vatandaş katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, 1.Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin bırakılmasıyla devam etti.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Antalya

Fraport TAV Antalya Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda opera, bando ve folklor etkinlikleriyle renklendi.

Bayram dolayısıyla havalimanında yolcu salonları, kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Terminalde opera sanatçıları bando eşliğinde milli marşları seslendirirken, folklor ekibi dansları ile göz doldurdu.

Bu özel günde "flash mob", müzik ve gösterisinin tadını çıkaran yolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivas

Sivas'ın Zara ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şölen gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi tarafından düzenlenen programda, İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünden başlayan araç konvoyu düzenlendi.

Zara Millet Bahçesi'nde devam eden programda Sivas Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Programda ses sanatçıları Ahmet Şafak ve Pınar Dağdelen konser verdi.

Programda konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.