Çiğiltepe, Büyük Taarruz sırasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Stratejik öneme sahipti. Düşmandan temizlenmesi harekatın devamı için kritikti.

Çiğiltepe'de birlikleri Albay Reşat Bey kumanda ediyordu. 1918'de İngilizlere esir düşen Reşat Bey esaretten kurtulur kurtulmaz Milli Mücadele'ye katılmıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ona çok güveniyordu.

Çanakkale'de de birlikte görev yapmıştı

Albay Reşat Bey'in seçilmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Kurnaz Şahin, "Mustafa Kemal kendisini Anafartalar muharebelerinden tanıyor. Keza Kafkas cephesinden düşman işgalinde görev almış 1918 yılında yıldırım ordularında grup komutanlığına atanmıştır." dedi.

26 Ağustos'ta, taarruzun hemen başında, Çiğiltepe'yi düşmandan temizlemek için zorlu bir mücadele başladı.

Söz verdiği saatte tepeyi alamayınca hayatına son verdi

Şahin, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Yunanlar için burası son derece müstahken bir alan özelikle yunan kuvvetinin burada bulduğunu biliyoruz. Türk askeri kazıklı tel örgüleri zaman zaman makasla, elindeki kancalarla, çoğu zaman elleriyle yırtarak ilerliyorlar.

Belen ve Tınaztepe gibi önemli noktalar Yunan askerinden kısa sürede kurtarıldı.

Ama Çiğiltepe'den bir türlü beklenen haber gelmiyordu. Albay Reşat Bey, 27 Ağustos sabahı yeniden hücum başlattı.

"Saat 10.30 gibi Mustafa Kemal Paşa bir muhaberat subayına bir telefon var ve telefona Reşat Bey'i ister. 'Reşat Bey iyi olduğunuzu umuyorum, hedefinize ne zaman ulaşacaksınız?' diye bir ifadesi söz konusu. Komutanım hedefimize ulaşamaya çok az kaldı, yarım saat içinde hedefe varacağız' der. Mustafa Kemal başarılar dileyerek telefonu kapatır."

Saat 11:45'te Gazi Mustafa Kemal Paşa, Albay Reşat Bey'i tekrar aradı. Yunan kuvvetlerinin müthiş bir mukavemet gösterdiğini bu tepenin alınmasının çok önemli olduğunu ifade eder.

Atatürk onu hiç unutmadı

Albay Reşat Bey için, Çiğiltepe'yi almak bir onur meselesiydi. Söz verdiği saatte alamayınca yaşamına son verdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya bir de not bıraktı.

Şahin, o notu şöyle anlatıyor:

"Bu notta da 'Size verdiğim söz itibarıyla yarım saat itibarıyla tepeyi ele geçiremedim. Hedefime ulaşamadığım için yaşayamam' diye bir notu olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal'in bu notu gördüğünde çok üzüldüğünü hatta gözyaşı döktüğünü, çok büyük bir vatanperveri kaybettiğinden dolayı üzüldüğünü görüyoruz."

Emrindeki askerler Çiğiltepe'yi, kısa süre içinde düşmandan temizledi. Atatürk, bu onurlu komutanı hiç unutmadı. Albay Reşat Bey, vefatının ardından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Atatürk, ailesine "Çiğiltepe" soyadını verdi.

Vatanı kurtarmak için canını veren şehitler de bölgedeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde yatıyor.